ফেনীতে পথসভায় মেজাজ হারালেন মিন্টু, ভিডিও ভাইরাল

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও ফেনী-৩ আসনের প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টু নির্বাচনী পথসভায় মেজাজ হারিয়ে এক কর্মীকে ‘...বাচ্চা থাম’ বলার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে শহরে দিনভর চলছে নানা আলোচনা-সমালোচনা।
আজ বৃহস্পতিবার ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার দুধমুখা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ছড়িয়ে পড়া ২৩ সেকেন্ডের ওই ভিডিওটিতে দেখা যায়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার প্রথম দিনে বৃহস্পতিবার দুপুরে দাগনভূঞা উপজেলার দুধমুখা এলাকায় পথসভায় বক্তব্য দেন আবদুল আউয়াল মিন্টু। পথসভায় তাঁর বক্তব্যের সময় জসিম উদ্দিন নামে শ্রমিক দলের এক কর্মী ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে বারবার স্লোগান দিচ্ছিলেন।
এ সময় বিএনপি প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টুকে মেজাজ হারিয়ে বলতে শোনা যায়, ‘...বাচ্চা থাম, একে আর আনবি না তো’। পরে ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
এর আগে আবদুল আউয়াল মিন্টুর বিরুদ্ধে দ্বৈত নাগরিকত্ব ও হলফনামায় তথ্য গোপনের অভিযোগ করে নির্বাচন কমিশনে আপিল আবেদন জামায়াত প্রার্থী মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন মানিক। পরে ১৮ জানুয়ারি তা নামঞ্জুর করে মিন্টুর প্রার্থিতা বহাল রাখে ইসি।