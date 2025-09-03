হোম > সারা দেশ > ফরিদপুর

আখ চাষ করে চিনিশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হবে: অতিরিক্তি সচিব রশিদুল হাসান

মধুখালী (ফরিদপুর) প্রতিনিধি 

বক্তব্য দেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্তি সচিব রশিদুল হাসান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্তি সচিব রশিদুল হাসান বলেছেন, ‘আখ চাষ করে চিনিশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হবে। আখ থেকে ইথানল ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। আখ শুধু একটি অর্থকরী ফসল নয়, এটি আমাদের দেশের উন্নয়নের একটি অন্যতম সোপান।’

আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ফরিদপুরের মধুখালীতে অবস্থিত ফরিদপুর চিনিকলের কৃষি বিভাগের আয়োজনে আখচাষিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাইফুল্লাহ সভায় সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য দেন চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) মুহাম্মাদ আনিস উজ্জামান।

বিশেষ অতিথি শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. সাজেদুর রহমান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের পরিচালক (ইক্ষু উন্নয়ন ও গবেষণা) ও যুগ্ম সচিব ড. আব্দুল আলীম খান, বিএসএফআইসি সদর দপ্তরের প্রধান (সিপিই) ড. জেবুন নাহার ফেরদৌস, ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক (ফিল্ড রিসার্স) ড. ইউসুফ আলী, প্রধান প্রকৌশলী মাহমুদুল হক।

মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন আখচাষি কল্যাণ সংস্থার সভাপতি মো. শফিকুল ইসলাম খান, আখচাষি মো. সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা আখের দাম বৃদ্ধি, সঠিক কীটনাশক প্রাপ্তি, সময়মতো আখের অন্যান্য উপকরণ, আখ সরবরাহের টাকা দ্রুত সময়ের মধ্যে পাওয়াসহ বিভিন্ন দাবি করেন। প্রধান অতিথি দাবিগুলোর বিষয়ে সমাধানের আশ্বাস দেন।

এ সময় শ্রমজীবী ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মাদ মনিরুজ্জামান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মো. আলমগীর হোসেন, আখচাষি কল্যাণ সংস্থার সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম, মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) খোন্দকার আলমগীর হোসেন, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মাসুদ রেজা, মহাব্যবস্থাপক (কারখানা) পুলক কুমার সরকারসহ মিলসগেট ‘এ’ ও ‘বি’ সাবজোনের আখচাষি প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

