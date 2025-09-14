ট্রেন আটকে অবরোধ, ২১ দিনের শিশুকে নিয়ে ৪ ঘণ্টা বিড়ম্বনায় দম্পতি

রিপা বেগম ও কামরুল ইসলাম দম্পতি ২১ দিন বয়সি পুত্র সন্তানকে নিয়ে যাচ্ছিলেন ঢাকায়। উঠেছেন যশোরের দর্শনা স্টেশন থেকে। কিন্তু ফরিদপুরের ভাঙ্গায় স্থানীয়দের অবরোধের মুখে আটকা পড়েছে তাঁদের ট্রেনটি। সকাল ৮ টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বসে আছেন, অপেক্ষায় রয়েছেন কখন ছাড়বে ট্রেন। কিন্তু অবরোধের কারণে ট্রেন যেতে পারছে না। পরে সাড়ে ১২টার দিকে কয়েক যুবক মিলে তাদেরকে অন্য একটি গাড়িতে তুলে দিয়ে ঢাকা যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।
আজ রোববার দুপুর ১২ টার দিকে ভাঙ্গা উপজেলার হামিরদি ইউনিয়নের হামিরদি রেলক্রসিংয়ে আটকে পড়া ট্রেনটিতে গিয়ে এই দম্পতির দেখা মিলে। রাতের দিকে খুলনার দর্শনা থেকে নকশীকাঁথা নামের এই ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশ্য ছেড়ে আসে।
সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসে ভাঙ্গা উপজেলার হামিরদি ও আলগী নামে দুটি ইউনিয়ন পুনর্বহালের দাবিতে ভাঙ্গায় চলমান অবরোধের মুখে সকাল ৮ টায় আটকা পড়ে ট্রেনটি। এদিন দুটি মহাসড়ক ও রেলপথের অন্তত ১০টি এলাকায় অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধরা।
ট্রেনের যাত্রী কামরুল ইসলাম ঢাকার কামরাঙ্গীরচর এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকেন। তিনি বলেন- "এই দুধের বাচ্চা নিয়ে ৪-৫ ঘণ্টা বসে আছি৷ এই এলাকা চিনি না, পরিচিত কেউই নেই। আমার বাঁচ্চা অসুস্থ হয়ে পড়লে কোথায় যাব জানি না, আর কখন ট্রেন ছাড়বে তাও জানি না।"
এ ছাড়া দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে পায়ে হেঁটে অনেকে ফিরে যান। তবে দূরের যাত্রীরা পড়েছেন অসহনীয় ভোগান্তিতে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, স্থানীয়রা সড়কে গাছের গুড়ি, টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করছেন।
এদিকে অবরোধের মুখে পদ্মাসেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে রেল যোগাযাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে ভাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন কর্মকর্তা সাকিবুর রহমান আকন্দ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সকাল থেকে ঢাকা-খুলনা-বেনাপোল ও ঢাকা-ফরিদপুর-রাজবাড়ী-দর্শনা রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। কার্যত দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ঢাকার ট্রেন চলাচল বিচ্ছিন্ন রয়েছে।
ভাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, মানুষের যাতে ভোগান্তি না হয় এবং যান চলাচলে স্বাভাবিককরনে পর্যাপ্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে এবং আমরা বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছি।