ফরিদপুরে দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, নিহত ১

ফরিদপুর প্রতিনিধি

হাসপাতালে উভয় পক্ষের লোকজন। ছবি: সংগৃহীত

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ভ্যান চুরিকে কেন্দ্র করে দুই গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে উপজেলার আলগী ইউনিয়নের সোনাখোলা গ্রামে এ সংঘর্ষ হয়। এতে জাকু মাতুব্বর (৪৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুজনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফ হোসেন জানান, সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিহত একজনের লাশ ভাঙ্গা হসপিটাল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

স্থানীয় ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কয়েক দিন আগে পার্শ্ববর্তী নলিয়া গ্রামে একটি ভ্যান চুরি হয়। পরে সোনাখোলা গ্রামের কয়েক ব্যক্তিকে দায়ী করা হয়। বিষয়টি নিয়ে এ দিন সন্ধ্যায় সোনাখোলা গ্রামে সালিস বৈঠক বসে। সালিস চলাকালে নলিয়া গ্রামের লোকজনকে সোনাখোলা গ্ৰামের লোকজন অপমান করেন।

একপর্যায়ে তাঁরা বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়লে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। ঘণ্টাব্যাপী চলা সংঘর্ষে উভয় গ্রামের কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় জনতা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তানসিভ জুবায়ের নাদিম বলেন, দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষের ঘটনার পর হাসপাতালে আসার পরও দফায় দফায় মারামারি হয়। এ ঘটনায় একজন নিহত হন। তাঁকে মৃত অবস্থায় আনা হয়। এ ছাড়া ১০ জন আহত অবস্থায় হাসপাতালে আসেন। এর মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুজনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

