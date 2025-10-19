হোম > সারা দেশ > ফরিদপুর

সালথায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে স্কুলশিক্ষক নিহত, আহত ৪

ফরিদপুর প্রতিনিধি

নিহত শিক্ষক ইব্রাহিম হুসাইন। ছবি: সংগৃহীত

ফরিদপুরের সালথায় দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ইব্রাহিম হুসাইন (৪৭) নামের এক স্কুলশিক্ষক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় দুই শিক্ষার্থীসহ আহত হয়েছে আরও চারজন। তাদের মধ্যে দুজনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের সালথা-সোনাপুর সড়কের ফুকরা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত ইব্রাহিম হুসাইন যোগারদিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক ও উপজেলার মাঝারদিয়া ইউনিয়নের পশ্চিম কাগদি গ্রামের মৃত আব্দুর রব শেখের ছেলে। তিনি দুই সন্তানের জনক। এ ছাড়া তিনি ফরিদপুর ফুটবল রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রোববার সকাল ১০টার দিকে শিক্ষক ইব্রাহিম স্কুলের দুই শিক্ষার্থীকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেল চালিয়ে উপজেলার একটি স্কাউট প্রোগ্রামে যাচ্ছিলেন। ফুকরা গ্রামের মধ্যপাড়া মুনছুর কাঁছায় পৌঁছালে সালথা থেকে আসা আরেকটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় পাঁচজন আহত হয়। সালথা ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তাদেরকে উদ্ধার করে সালথা উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ইব্রাহিমকে মৃত ঘোষণা করেন। অপর মোটরসাইকেলে থাকা দুজন গুরুতর আহত হওয়ায় তাদেরকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। আহত দুই শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে সালথা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মো. শাহিনুল ইসলাম জানান, হাসপাতালে আনার আগেই একজন মারা গেছেন। আর দুজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদেরকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সালথা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আতাউর রহমান বলেন, দুই শিক্ষার্থীসহ চারজন আহত হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে নিহত শিক্ষকের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সম্পর্কিত

ফরিদপুরের কাদিরদি বাজারে ভয়াবহ আগুন, পুড়ে ছাই ২০ দোকান

ফরিদপুর বিভাগ দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে গণসমাবেশ ও পদযাত্রা

সালথায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৩০, বাড়িঘর ভাঙচুর

ফরিদপুরে আখ চাষ বাড়াতে মতবিনিময়

ফরিদপুরে ভাতিজিকে ধর্ষণের দায়ে চাচার আমৃত্যু কারাদণ্ড

নারী নিয়ে ইউপি সদস্যের ইয়াবা সেবন, ভিডিও ভাইরাল

পুলিশের এসআই হত্যায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ১৪ বছর পর গ্রেপ্তার

সালথায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ৪ গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ২০

ফরিদপুরে শ্বশুরবাড়িতে যুবককে গলা কেটে হত্যার চেষ্টা, পাশের ঘরে খোঁড়া হয় কবর

ফরিদপুরে বাস-কুরিয়ার কার্গোর মুখোমুখি সংঘর্ষ: কার্গোচালক আশঙ্কাজনক, আহত বেশ কয়েকজন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা