ফরিদপুরে ভাতিজিকে ধর্ষণের দায়ে চাচার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ফরিদপুরে ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরীকে ধর্ষণের দায়ে শাহিন চৌধুরী (৪৪) নামের এক ব্যক্তিকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের রায় দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে আরও ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন। এ ছাড়া অপর এক সহযোগীকে এ মামলা থেকে খালাস দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে ফরিদপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) শামীমা পারভিন এ রায় ঘোষণা করেন।
সাজাপ্রাপ্ত শাহিন চৌধুরী জেলার সদরপুর উপজেলার একটি গ্রামের (শৈলডুবী) বাসিন্দা। সে বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক। এ ছাড়া ধর্ষণের শিকার কিশোরী সম্পর্কে তাঁর চাচাতো ভাতিজি। রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন এবং পরে কারাগারে নেওয়া হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি আইনজীবী গোলাম রব্বানী ভূঁইয়া রতন। তিনি জানান, ২০২১ সালে ২৭ মার্চ চাচা শাহিন চৌধুরী নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া ভাতিজিকে কৌশলে তাঁর বসতঘরে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করেন। এ ঘটনার তিন দিন পর সদরপুর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন ওই কিশোরীর মা।
মামলার এজাহারে বাদী উল্লেখ করেন অভিযুক্ত শাহিন চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে ওই কিশোরীকে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন এবং প্রায় ছয় মাস ধরে ভয়ভীতি দেখিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ঘটনার দিন চাচি (অভিযুক্তের স্ত্রী) ডাকতেছে বলে ওই কিশোরীকে ঘরে নিয়ে যান। তখন তাঁর স্ত্রী ঘরে না থাকায় জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন।