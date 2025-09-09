হোম > সারা দেশ > ফরিদপুর

আসন পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদ, ভাঙ্গায় ফের দুই মহাসড়ক অবরোধ

ফরিদপুর প্রতিনিধি

সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলা থেকে দুটি ইউনিয়ন বিচ্ছিন্ন করার প্রতিবাদে ও পুনর্বহালের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলা থেকে দুটি ইউনিয়ন বিচ্ছিন্ন করার প্রতিবাদে ও পুনর্বহালের দাবিতে ফরিদপুরে ফের দুটি মহাসড়ক অবরোধ শুরু করেছেন বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। ফলে সকাল থেকেই দুটি মহাসড়কের সব যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। সড়কে গাছ ফেলে ও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করছেন বিক্ষুব্ধরা।

আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে ঢাকা-বরিশাল ও ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পাঁচটি এলাকায় অবরোধ শুরু করেন এলাকাবাসী।

জানা গেছে, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে গত বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ স্বাক্ষরিত ৪৬টি সংসদীয় আসনে পরিবর্তন এনে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। গেজেট অনুযায়ী ফরিদপুরের দুটি সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলা নিয়ে গঠিত ফরিদপুর-৪ এর অন্তর্গত ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়ন পাশের নগরকান্দা উপজেলার সঙ্গে অর্থাৎ, ফরিদপুর-২ সংসদীয় আসনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এর পরেই ক্ষোভে ফুসে ওঠে স্থানীয়রা।

এর আগে গত শুক্রবার দিনভর উত্তাল হয়ে উঠেছিল ভাঙ্গা উপজেলা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুটি মহাসড়কসহ ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের ভাঙ্গা ইন্টারচেঞ্জ ব্লকেড করা হয়। পরে উপজেলা প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন এবং সোমবার পর্যন্ত আল্টিমেটাম দেওয়া হয়। নির্ধারিত সময়ে দাবি পূরণ না হওয়ায় ফের অবরোধের ঘোষণা দেন।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ভাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড, ভাঙ্গা-ফরিদপুর অংশের পুখুরিয়া ও মাধবপুর এবং ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ওপর গাছের গুঁড়ি ফেলে আটকে রেখে বিক্ষোভ করছেন। মাধবপুর বাসস্ট্যান্ডে গাছের গুঁড়ি ফেলে ও রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করা হয়। এ সময় ফরিদপুর-ভাঙ্গা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া আলগী ইউনিয়নের মনসুরাবাদ এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে সড়ক অবরোধ করায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

আলগী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য এসকেন্দার হোসেন বলেন, ‘আমাদের নগরকান্দা দেওয়া হলে জারজ সন্তান হিসেবে গণ্য হব। আমরা রোহিঙ্গা হয়ে থাকতে চাই না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দাবি পূরণ না হবে, ততক্ষণ সড়ক ছাড়ব না, ভাঙ্গার ওপর দিয়ে কোনো গাড়ি চলতে দেব না।’

বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. রোকিবুজ্জামান জানান, উপজেলা প্রশাসন ও হাইওয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে স্থানীয়দের বোঝানোর চেষ্টা চলছে।

