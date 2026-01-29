ফরিদপুরে অস্ত্রসহ যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে অস্ত্রসহ মাহবুবুর রহমান সজিব নামে যুবদলের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার পরমেশ্বরদী ইউনিয়নের ময়েনদিয়া গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও দুটি গুলি উদ্ধার করা হয়।
গ্রেপ্তার মাহবুবুর বোয়ালমারী উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক পদে রয়েছেন।
গতকাল রাত ১১টার দিকে জেলা সেনা ক্যাম্প এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ১৫ রিভারাইন ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়নের আওতাধীন বোয়ালমারী সেনা ক্যাম্পের নেতৃত্বে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে যৌথ বাহিনী এই অভিযান পরিচালনা করে।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বোয়ালমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, যুবদল নেতার বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা নেওয়া হয়েছে এবং আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
জানতে চাইলে জেলা যুবদলের সভাপতি মো. রাজিব হোসেন বলেন, ‘ঘটনাটি আমি এখনো জানি না। খোঁজ নিয়ে বলা যাবে। এ ছাড়া দলের কেউ হলে তদন্ত সাপেক্ষে কেন্দ্র ব্যবস্থা নিতে পারে।’