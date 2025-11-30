হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কামরাঙ্গীরচরে শিশু ধর্ষণ: একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে সাত বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের দায়ে নাজিম মিয়া নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান আজ রোববার এ রায় দেন বলে নিশ্চিত করেছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মো. এরশাল আলম জর্জ।

মামলার বিবরণ থেকে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর কামরাঙ্গীরচর এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় বিস্কুট দেওয়ার কথা বলে ডেকে নিয়ে সাত বছরের এক শিশুকে ধর্ষণ করেন নাজিম মিয়া (২৮)। ঘটনার সময় শিশুটির মা-বাবা বাসায় ছিলেন না। একপর্যায়ে ভুক্তভোগীর চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে নাজিম মিয়া পালিয়ে যান।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে মামলা করেন। ১৪ জনের সাক্ষ্য নেওয়া শেষে আজ রায় দিলেন আদালত।

