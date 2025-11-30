কামরাঙ্গীরচরে শিশু ধর্ষণ: একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে সাত বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের দায়ে নাজিম মিয়া নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান আজ রোববার এ রায় দেন বলে নিশ্চিত করেছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মো. এরশাল আলম জর্জ।
মামলার বিবরণ থেকে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর কামরাঙ্গীরচর এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় বিস্কুট দেওয়ার কথা বলে ডেকে নিয়ে সাত বছরের এক শিশুকে ধর্ষণ করেন নাজিম মিয়া (২৮)। ঘটনার সময় শিশুটির মা-বাবা বাসায় ছিলেন না। একপর্যায়ে ভুক্তভোগীর চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে নাজিম মিয়া পালিয়ে যান।
এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে মামলা করেন। ১৪ জনের সাক্ষ্য নেওয়া শেষে আজ রায় দিলেন আদালত।