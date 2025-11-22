সরকারি আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৪

রাজধানীর বকশীবাজারে অবস্থিত সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়ায় শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত চারজন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। শনিবার (২২ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
চাকবাজার থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে মাদ্রাসার ভেতরে একটি মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান চলছিল। সেই মাহফিলে শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে কয়েকজন আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
এ বিষয়ে রাত পৌনে ১২ টার দিকে চকবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) মো. আশরাফুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, এক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটির জেরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ঘটনাস্থলে কাজ করছে। অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও রয়েছে।