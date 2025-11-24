হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীর বনশ্রীতে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু, চালক আটক

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানী ঢাকার বনশ্রীতে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় এক নারী নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম মেহেরা খাতুন (৬০)। এ ঘটনায় কাভার্ড ভ্যানসহ চালককে আটক করা হয়েছে।

গতকাল রোববার রাত পৌনে ১১টার দিকে মুমূর্ষু অবস্থায় পথচারীরা ওই নারীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

খিলগাঁও থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অনাথ চন্দ্র পাল জানান, ওই নারী ভিক্ষাবৃত্তি করতেন। রাতে বনশ্রী অ্যাডভান্স হাসপাতালের সামনের রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি কাভার্ড ভ্যান তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হন তিনি। এ সময় পথচারীরা তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পরপর কাভার্ড ভ্যানটিকে জব্দ এবং এর চালককে আটক করা হয়।

তিনি আরও জানান, নিহত মেহেরা খাতুনের স্বামীর নাম আলতাফ হোসেন। বাড়ি গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায়। পরিবার নিয়ে মেরাদিয়া মধ্যপাড়ায় থাকতেন তিনি।

