রাজধানীতে মধ্যরাতে গুলি করে মোটরসাইকেল ছিনতাই

রাজধানীর খিলগাঁও নন্দীপাড়া এলাকায় নাফিস আজিজ সিদ্দিক (৩৩) নামে এক যুবককে গুলি করে মোটরসাইকেল ও মোবাইল ফোন সেট ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে খিলগাঁও নন্দীপাড়া তিতাস রোড এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।

হাসপাতালে আহত নাফিসের বাবা আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, তাদের বাসা খিলগাঁও দক্ষিণ বনশ্রী এলাকায়। নাফিস একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। বাসাবো এলাকায় নাফিসের এক সহকর্মীর বাবা মারা যায়। রাতে বাসাবো এলাকায় যায় নাফিস। সেখান থেকে তার আরেক সহকর্মীকে নামিয়ে দিতে মোটরসাইকেল নিয়ে যাত্রাবাড়ী এলাকায় যায় নাফিস। সেখান থেকে সে বাসায় ফিরছিল।

তিনি আরও বলেন, খিলগাঁও তিতাস রোডে আসলে তিনজন ছিনতাইকারী নাফিসের মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। এ সময় তারা নাফিসের মোটরসাইকেল নিয়ে নেয়। একপর্যায়ে নাফিসের হাতে থাকা মোবাইল ফোন নিতে যায় ছিনতাইকারীরা। তখন নাফিস বাধা দেয়। এ সময় নাফিসের বাম পায়ে গুলি করে মোটরসাইকেল ও মোবাইল ফোন সেট নিয়ে যায়। পরে তার চিৎকারে পাশের নিরাপত্তাকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে ফরাজী হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে নাফিসকে রাত ৪টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, রাতে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে আসে। তার বাম পায়ের রানে গুলিবিদ্ধ ছিল। রাতেই চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচার করে গুলি বের করেন। বর্তমানে ওই যুবক হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

