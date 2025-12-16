হোম > সারা দেশ > ঢাকা

জুলাই রেবেলসের দুজনকে কুপিয়ে আহতের ঘটনায় শীর্ষ সন্ত্রাসী আলতাফসহ গ্রেপ্তার ৩

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 

শীর্ষ সন্ত্রাসী আলতাফ হোসেন ওরফে ঠোঁটকাটা আলতাফ, সাইফুল ইসলাম ও আমির হোসেন ফিরোজ। ছবি: র‍্যাবের সৌজন্যে

রাজধানীর উত্তরায় জুলাই রেবেলসের সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনায় শীর্ষ সন্ত্রাসী আলতাফ হোসেন ওরফে ঠোঁটকাটা আলতাফসহ (৪৬) তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। অন্যরা হলেন সাইফুল ইসলাম (৩৭) ও আমির হোসেন ফিরোজ (৪৭)।

গাজীপুরের টঙ্গী পূর্ব থানাধীন বিসিক শিল্পনগরী এলাকা থেকে গতকাল সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে র‍্যাব-১।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন দক্ষিণখানের ফায়দাবাদ ট্রান্সমিটার আজমেরী গার্মেন্টস এলাকার নায়েব আলীর ছেলে আলতাফ হোসেন, চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার গুহিলপুর গ্রামের মৃত আ. জব্বারের ছেলে সাইফুল ইসলাম ও ভোলার দৌলতখান উপজেলার বড়দলি গ্রামের আবুর হোসেন ওরফে আ. হাশেমের ছেলে আমির হোসেন ফিরোজ। তাঁদের মধ্যে সাইফুল কুমিল্লার সদরে এবং আলতাফ ও আমির দক্ষিণখানের ফায়দাব ও গোয়ালটেক এলাকায় বসবাস করেন।

এর আগে উত্তরা ৮ নম্বর সেক্টরের পাবলিক কলেজসংলগ্ন জুলাই রেবেলস অফিসে গত শনিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যার পর জুলাই রেবেলসের প্রস্তাবিত সহসংগঠক ইউসুফ আলী রেদওয়ান ও সদস্য মো. ইয়াসিনকে কুপিয়ে আহতের ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় গত শনিবার রাতেই ইউসুফ আলী রেদওয়ান বাদী হয়ে উত্তরা পূর্ব থানায় হত্যাচেষ্টার অভিযোগে মামলা করেন। মামলার পরপরই দক্ষিণখানের ফায়দাবাদ এলাকা থেকে মো. মাসুদ ও ফাহিম খানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

শীর্ষ সন্ত্রাসী আলতাফসহ তিনজন গ্রেপ্তারের বিষয়ে র‍্যাব-১-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) রাকিব হাসান জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে টঙ্গীর বিসিক শিল্পনগরী এলাকা থেকে জুলাই রেবেলসের সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনায় শীর্ষ সন্ত্রাসী আলতাফ ওরফে ঠোঁটকাটা আলতাফ, সাইফুল ইসলাম ও আমির হোসেন ফিরোজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার শীর্ষ সন্ত্রাসী আলতাফের বিরুদ্ধে অস্ত্র, মাদক, হত্যাচেষ্টাসহ ১৬টি মামলা রয়েছে; যার মধ্যে রাজধানীর দক্ষিণখান থানায় ৯টি, উত্তরা পূর্ব থানায় চারটি, বিমানবন্দর থানায় দুটি ও উত্তরা পশ্চিম থানায় একটি মামলা রয়েছে বলে জানান তিনি।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাকিব হাসান বলেন, গ্রেপ্তার আসামিদের উত্তরা পূর্ব থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

