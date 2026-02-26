মতিঝিলে ৩৬ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার ১

রাজধানীর মতিঝিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে পিকআপ ভ্যানসহ ৩৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে ডিবি পুলিশ। এ সময় গিয়াস উদ্দিন নামে পিকআপ ভ্যানের চালককে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। ডিবি জানিয়েছে, গিয়াস উদ্দিন একজন চিহ্নিত মাদক কারবারি।
গতকাল বুধবার রাতে ডিবি মিরপুর বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (এডিসি) মো. সোনাহর আলী জানান, গত মঙ্গলবার দেশের সীমান্তবর্তী একটি জেলা থেকে জব্দ হওয়া গাঁজা ঢাকায় নিয়ে আসেন পিকআপের চালক গিয়াস উদ্দিন। ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় এই গাঁজা সরবরাহের জন্য তিনি এনেছিলেন। এই খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাত প্রায় ৯টার দিকে মতিঝিল থানার টিঅ্যান্ডটি কলেজের সামনে অভিযান চালায় ডিবি মিরপুর বিভাগের জোনাল টিম। অভিযানে পিকআপ ভ্যান থেকে ৩৬ কেজি গাঁজাসহ চালক গিয়াস উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে অভিযানটি পরিচালিত হয়।
ডিবির এই কর্মকর্তা আরও জানান, গ্রেপ্তার গিয়াস উদ্দিন কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার ভাজরা সরকারবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম মৃত শুকুর আলী এবং মায়ের নাম মৃত নুরজাহান। এই ঘটনায় মতিঝিল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।