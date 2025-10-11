সাভারে থানার পাশে পরিত্যক্ত ভবন থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

সাভারে থানার ১০০ গজের মধ্যে পৌর কমিউনিটি সেন্টারের পরিত্যক্ত ভবন থেকে আবারও একটি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে সেন্টারের দ্বিতীয় তলা থেকে এক নারীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁকে জবাই করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
এর আগে গত ২৯ আগস্ট কমিউনিটি সেন্টারের দ্বিতীয় তলা থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির হাত-পা বাঁধা লাশ উদ্ধার করা হয়।
সাভার থানার ১০০ গজের মধ্যে অবস্থিত ওই কমিউনিটি সেন্টার থেকে দেড় মাসের ব্যবধানে দুটি লাশ উদ্ধার হওয়ায় জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
পুলিশ জানায়, কমিউনিটি সেন্টার থেকে দুর্গন্ধ ছড়ালে আজ রাত ৯টার দিকে স্থানীয় লোকজন সাভার থানাকে অবহিত করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দ্বিতীয় তলায় এক নারীর জবাই করা লাশ পড়ে থাকতে দেখে। তাঁর বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর।
সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুয়েল মিয়া বলেন, ‘কমিউনিটি সেন্টারের ভেতরে এক নারীর লাশ পড়ে থাকার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তাঁকে জবাই করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।’