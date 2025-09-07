সড়কের পাশে কার্টনে মিলল নবজাতকের লাশ

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে সড়কের পাশে একটি কার্টন থেকে নবজাতকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সন্ধ্যায় উপজেলার কবুতরখোলা গ্রামের বড় মসজিদ এলাকা থেকে সেটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ বলছে, মৃত নবজাতকটি ৮-১০ দিন বয়সী হবে। সেটির পরনে ডায়াপার এবং মুখে চা-পাতার গুঁড়া গোঁজানো ছিল।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যার দিকে কবুতরখোলা বড় মসজিদ-সংলগ্ন সড়কের পাশে একটি কাগজের বাক্স পড়ে ছিল। সেটি দেখে স্থানীয়দের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়। একপর্যায়ে বাক্সটি খোলেন স্থানীয়রা। ভেতরে নবজাতকের লাশ দেখে শ্রীনগর থানায় খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশটি উদ্ধার করে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে শ্রীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হুদা খান বলেন, খবর পেয়ে নবজাতকের লাশটি উদ্ধার করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, নবজাতককে মৃত অবস্থায় কেউ ফেলে গেছে। বয়স ৮-১০ দিন হবে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা প্রক্রিয়াধীন।