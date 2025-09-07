হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সড়কের পাশে কার্টনে মিলল নবজাতকের লাশ

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

সড়কের পাশে কার্টনে মিলল নবজাতকের লাশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে সড়কের পাশে একটি কার্টন থেকে নবজাতকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সন্ধ্যায় উপজেলার কবুতরখোলা গ্রামের বড় মসজিদ এলাকা থেকে সেটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ বলছে, মৃত নবজাতকটি ৮-১০ দিন বয়সী হবে। সেটির পরনে ডায়াপার এবং মুখে চা-পাতার গুঁড়া গোঁজানো ছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যার দিকে কবুতরখোলা বড় মসজিদ-সংলগ্ন সড়কের পাশে একটি কাগজের বাক্স পড়ে ছিল। সেটি দেখে স্থানীয়দের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়। একপর্যায়ে বাক্সটি খোলেন স্থানীয়রা। ভেতরে নবজাতকের লাশ দেখে শ্রীনগর থানায় খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশটি উদ্ধার করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শ্রীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হুদা খান বলেন, খবর পেয়ে নবজাতকের লাশটি উদ্ধার করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, নবজাতককে মৃত অবস্থায় কেউ ফেলে গেছে। বয়স ৮-১০ দিন হবে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা প্রক্রিয়াধীন।

সম্পর্কিত

তোয়ালেতে ভয়ংকর মাদক কেটামিন পাচার হচ্ছিল ইতালিতে, কুরিয়ার সার্ভিস থেকে পার্সেল জব্দ

মোহাম্মদপুরের বছিলায় দিনের বেলায় চাপাতি হাতে ছিনতাই, গ্রেপ্তার ১

ঢাকা কলেজ অর্থনীতি বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠিত

বেতন চাইলে গৃহকর্মীদের পিস্তল দেখান সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা, ৯৯৯-এ কল পেয়ে গ্রেপ্তার

অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বহাল চেয়ে আইনি নোটিশ

রাজধানীর বনানীতে ট্রেনের ধাক্কায় পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু

ফরিদপুরে পাগলা ঘোড়ার কামড় ও লাথিতে আহত ২০

৩ দফা বাস্তবায়ন ও পুলিশের হামলার বিচার দাবিতে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য: উপদেষ্টা ফরিদা আখতার

জাকসুর সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের ইশতেহারে অগ্রাধিকার পাচ্ছে ‘ফাইভ ইয়েস’ ও ‘ফাইভ নো’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা