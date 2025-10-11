এক্সপ্রেসওয়েতে বাস ও কাভার্ড ভ্যানের সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ১০

মাদারীপুরের শিবচরে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে যাত্রীবাহী বাস ও কাভার্ড ভ্যানের সংঘর্ষে শামীম আহমেদ (৩৫) নামের কাভার্ড ভ্যানের চালকের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় বাসের কমপক্ষে ১০ যাত্রী আহত হয়। আজ শনিবার ভোরে এক্সপ্রেসওয়ের শিবচরের কুতুবপুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, ভোরের দিকে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা লাবিবা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস মহাসড়কের কুতুবপুরে এলে সামনে থাকা একটি কাভার্ড ভ্যানকে ধাক্কা দেয়। এ সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাভার্ড ভ্যানটি উল্টে সড়কে আছড়ে পড়ে এবং বাসটি সড়ক বিভাজকের ওপর উঠে যায়।
ওই মুহূর্তে পেছনে থাকা সেলফি পরিবহনের অপর একটি বাসও সামনে থাকা পরিবহনের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে কাভার্ড ভ্যানটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং কাভার্ড ভ্যানের চালক শামীম আহমেদ নিহত হন।
খবর পেয়ে পদ্মা সেতুর দক্ষিণ থানা-পুলিশ, শিবচর হাইওয়ে থানা-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠায় এবং নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে।
এ বিষয়ে শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহুরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ নিহত একজনের লাশ উদ্ধার করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহন সড়ক থেকে সরিয়ে যান চলাচলের উপযোগী করা হয়েছে।