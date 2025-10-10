হোম > সারা দেশ > ঢাকা

শাহবাগে গত রাতে ফুটপাত থেকে নারীসহ তিনজনের মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক ও ঢামেক প্রতিনিধি

রাজধানীর শাহবাগ থানার পৃথক তিনটি স্থান থেকে নারীসহ তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টা থেকে পৌনে ১২টার মধ্যে এসব মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মরদেহগুলোর পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।

আজ শুক্রবার সকালে শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. ইলিয়াস কবির জানান, প্রথমে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের আইল্যান্ডে এক নারীকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর।

এর কিছুক্ষণ পর, রাত পৌনে ১০টার দিকে জাতীয় ঈদগাহ মাঠের ফুটপাত থেকে অচেতন অবস্থায় আরও এক পুরুষকে উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁর বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। তাঁকেও হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে রাত পৌনে ১২টার দিকে। শাহবাগ থানাধীন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাশের ফুটপাত থেকে আরেকজন পুরুষকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাঁর বয়সও আনুমানিক ৪০ বছর। তাঁকেও হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, তিনজনের শরীরে দৃশ্যমান কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অসুস্থতা বা শারীরিক দুর্বলতার কারণেই তাঁদের হয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে মরদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এসআই ইলিয়াস কবির, এসআই গোলাম রসূল পারভেজ ও এসআই একরামুল হক তিনটি মরদেহ উদ্ধারের কাজে অংশ নেন। তাঁরা জানান, আশপাশের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও নিহতদের পরিচয় জানা যায়নি। প্রযুক্তির সহায়তায় পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মনসুর জানান, বৃহস্পতিবার রাতে শাহবাগের পৃথক স্থান থেকে তিনটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে মরদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তিনজনই ভবঘুরে প্রকৃতির। প্রযুক্তির সহায়তায় তাঁদের পরিচয় শনাক্তে কাজ চলছে।

তিনি আরও জানান, গত রাত সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের ফুটপাতে এক নারীর মরদেহ পাওয়া যায়, যাঁর বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর। একই সময় জাতীয় ঈদগাহ মাঠের পাশের ফুটপাত থেকে আরও এক পুরুষের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁর বয়স হবে আনুমানিক ৪০ বছর। এরপর রাত ১২টার দিকে শাহবাগ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাশের ফুটপাত থেকে আরও এক পুরুষের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁর বয়স হবে আনুমানিক ৪০ বছর।

ওসি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনজনেরই শরীরে পচন ধরেছে। সবাই ভবঘুরে প্রকৃতির।

এই তিনটি ঘটনায় পৃথক অপমৃত্যুর মামলা ও জিডি হয়েছে। পুলিশের ধারণা, তাঁরা ভবঘুরে। হাইকোর্ট সংলগ্ন মাজার ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তাঁরা থাকতেন।

