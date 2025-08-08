ড্যাবের নির্বাচন কাল

ছয় বছরের বেশি সময় পর বিএনপিপন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামীকাল শনিবার।
প্রায় ৩ হাজার ১৩১ জন ভোটারের অংশগ্রহণে এদিন বেলা ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত রাজধানীর কাকরাইলে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
এবারের কাউন্সিলে সদ্য সাবেক সভাপতি ডা. হারুন-ডা. শাকিল এবং সাবেক সভাপতি ডা. আজিজ-ডা. শাকুরের নেতৃত্বে পৃথক প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। শীর্ষ পাঁচটি পদের বিপরীতে এই দুই প্যানেলের ১০ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।
উভয় প্যানেলই নির্বাচনী ইশতেহারে ফ্যাসিবাদমুক্ত ড্যাব গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। নির্বাচন ঘিরে এরই মধ্যে উভয় প্যানেলের প্রার্থীরা প্রচার শেষ করেছেন।
গত ২৫ জুলাই ড্যাবের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বিজন কান্তি সরকারের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়।