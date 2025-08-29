কিশোরগঞ্জে ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে চালক নিহত

কিশোরগঞ্জে ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে চালক নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সকালে ভৈরব-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের মাইজহাটি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত অটোচালকের নাম শরিফুল ইসলাম শরীফ (৪০)। তিনি বাজিতপুর উপজেলার গজারিয়ার মৃত বকুল মিয়ার ছেলে।
কটিয়াদী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মারগুব তৌহিদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানান, সকালে অটোরিকশাটি কোনো যাত্রী ছাড়াই কটিয়াদী থেকে কিশোরগঞ্জে যাচ্ছিল। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই চালক শরিফুল মারা যান। পরে খবর পেয়ে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে।
ওসি মারগুব বলেন, এ দুর্ঘটনায় আর কেউ আহত হননি। অটোরিকশা ও ট্রাকটি জব্দ করা হলেও ট্রাকচালক পলাতক আছেন। সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।