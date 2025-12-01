মোহাম্মদপুরে আবাসিক ভবনে অগ্নিকাণ্ড

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জহুরি মহল্লার একটি আবাসিক ভবনে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) বেলা ৩টা ৪০ মিনিটের দিকে এ ঘটনা ঘটে। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায় ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জহুরি মহল্লার একটি আবাসিক ভবনের ষষ্ঠ তলায় আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট কাজ করে বিকেল ৪টা ২৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে আগুনে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।