হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মোহাম্মদপুরে আবাসিক ভবনে অগ্নিকাণ্ড

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মোহাম্মদপুরে আবাসিক ভবনে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ছবি: ফায়ার সার্ভিস

‎রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জহুরি মহল্লার একটি আবাসিক ভবনে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) বেলা ৩টা ৪০ মিনিটের দিকে এ ঘটনা ঘটে। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায় ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর।

‎বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জহুরি মহল্লার একটি আবাসিক ভবনের ষষ্ঠ তলায় আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট কাজ করে বিকেল ৪টা ২৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে আগুনে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ‎

‎প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।

সম্পর্কিত

রাজধানীর চকবাজারে আবাসিক ভবনে আগুন

শোকজ করব না, আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে প্রার্থিতা বাতিল: ইসি আনোয়ারুল

প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের লংমার্চ টু যমুনায় পুলিশের বাধা

মেট্রোর ছাদে উঠে কারওয়ান বাজার থেকে আগারগাঁও গিয়ে ট্রেন বদলায় শিশুটি

ডিএনসিসি প্রশাসক এজাজের দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানে কর্মকর্তা নিয়োগ

মেট্রোরেলের ছাদে দুই ব্যক্তি, রাতের জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ

রাজধানীতে পুলিশের দ্বিতল ট্রাফিক বক্স, নারী-পুরুষের আলাদা টয়লেট

ডিআরইউর নতুন সভাপতি আকন, সাধারণ সম্পাদক সোহেল

কামরাঙ্গীরচরে শিশু ধর্ষণ: একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

রাজধানীতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় সাংবাদিক নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা