মালিবাগে সোহাগ পরিবহনের কাউন্টার ও মালিকের বাসায় হামলা-ভাঙচুর

রাজধানীর মালিবাগে সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারে এবং কাউন্টারের পাশেই পরিবহনটির মালিক আলি হাসান পলাশ তালুকদারের বাসায় হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার রাত ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এতে আলি হাসান পলাশ তালুকদার ও তাঁর গাড়ি চালক আহত হয়েছেন বলে পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।
পলাশ তালুকদারের ভাই মাজেদুল হক নাদিম দাবি করেন, মালিবাগ রেলগেট সংলগ্ন সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারের সামনে সিগারেট খেতে নিষেধ করাকে কেন্দ্র করে এই হামলার সূত্রপাত। পরে ৬০ থেকে ৭০ জনের একটি দল লাঠিসোঁটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে কাউন্টার ও পলাশ তালুকদারের বাড়িতে হামলা চালায়। হামলাকারীরা কাউন্টারে ভাঙচুর চালিয়ে কর্মীদের এলোপাতাড়ি মারধর করে। এ সময় পলাশ ও তাঁর চালকের ওপরও তারা আক্রমণ চালায়। যদিও হামলাকারীরা বাড়ির গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকতে পারেনি।
হামলার সময় কাউন্টারের সামনে অপেক্ষমাণ যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও, তাদের কেউ আহত হননি বলে পরিবহন সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
খবর পেয়ে রমনা থানার উপ-এসআই মো. নাহিদ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জানান, ‘সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারে হামলা এবং দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে কয়েকজন আহত হয়েছেন। তবে এক পক্ষের পরিচয় এখনো স্পষ্ট নয়।’