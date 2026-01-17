হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কেরানীগঞ্জে রাতের আঁধারে মাটি লুট, গ্রেপ্তার ১

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি 

স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আক্তার হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কোন্ডা ইউনিয়নের নতুন বাক্তারচর এলাকায় সংঘবদ্ধ একটি চক্র রাতের আঁধারে বিপুল পরিমাণ মাটি কেটে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগীদের পক্ষ থেকে আগেই দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় মামলা করা হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, জাজিরা মৌজার বড় চর এলাকায় কোন্ডা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আক্তার হোসেনের নেতৃত্বে একটি চক্র রাতভর দুই থেকে তিনশ ট্রাকে মাটি লুট করে নিয়ে যায়। এতে এলাকায় আতঙ্ক ও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

এ ঘটনায় শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সালাউদ্দিন রবিন নামের একজনকে গ্রেপ্তার করে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা-পুলিশ। তবে মূল আসামি আক্তার হোসেন ও তাঁর সহযোগী নাসির এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে।

অভিযোগের বিষয়ে কোন্ডা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আক্তার হোসেন জানান, মাটি কাটার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। সালাউদ্দিন তাঁর চাচাতো ভাই। সে তার জায়গা হতে মাটি কেটেছে।

নিউভিশন হাউজিংয়ের ম্যানেজার মনির হোসেন বলেন, জায়গাটি যৌথ মালিকানাধীন এবং ভিডিওতে মাটি কাটার বিষয়টি দেখা গেছে। পরিমাণ নির্ধারণে সময় লাগবে।

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম বলেন, এ ঘটনায় আগেই মামলা ছিল। ওই মামলার আসামি হিসেবে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

সম্পর্কিত

মৌখিক পরীক্ষার দেড় মাস পরও ফল প্রকাশ হয়নি, হতাশায় পরীক্ষার্থীরা

উত্তরায় মাইক্রোবাসে এসে প্রাডো গাড়িসহ এক ব্যক্তিকে অপহরণ, নিরাপত্তাকর্মীর অস্ত্র লুট

সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ও নিরাপত্তায় ঐক্যের ডাক

আরিচা ঘাটে অসুস্থ হয়ে যুগ্ম সচিবের মৃত্যু

উত্তরায় আগুনে ৬ জনের মৃত্যু: ফায়ার সার্ভিসের তদন্ত কমিটি গঠন

উত্তরায় অগ্নিকাণ্ডে ছয়জন নিহতের ঘটনায় পুলিশের জিডি

গুলশান দুই দিনব্যাপী ফুল উৎসব অনুষ্ঠিত

রাজধানীতে এক দিনে ৪ নারীর মরদেহ উদ্ধার

অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২: গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীতে গ্রেপ্তার ২৮

ঢাকা-৭ আসন: নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কায় ভোটার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা