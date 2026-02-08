উত্তরা ফাইন্যান্সের সাবেক এমডিসহ দুজনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

ভুয়া ও অনুমোদনহীন ভাউচারের মাধ্যমে উত্তরা ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের প্রায় ৪ কোটি ৮৩ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আহসান উদ্দিন বাদী হয়ে মামলাটি করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের সহকারী পরিচালক মো. তানজির আহমেদ।
মামলার আসামিরা হলেন উত্তরা ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম শামসুল আরেফীন ও সাবেক কর্মকর্তা মিঠু কুমার সাহা।
এজাহার সূত্রে জানা যায়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ছাড়াই প্রতিষ্ঠানের হিসাব থেকে নগদ অর্থ উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন। ভুয়া ও অনুমোদনহীন ভাউচারের মাধ্যমে মোট ৪ কোটি ৮৩ লাখ ১২ হাজার ১২৫ টাকা আত্মসাৎ করা হয়।
দুদকের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অর্থ আত্মসাতের প্রক্রিয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন না করে নগদে অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডিভিশনের (এফআইডি) জারি করা সার্কুলারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
এ ঘটনায় আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ৪০৯, ৪২০, ১০৯ ধারাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় মামলা করা হয়েছে।