সিদ্ধিরগঞ্জে ফ্রিজের কম্প্রেসর বিস্ফোরণ: না ফেরার দেশে আরও একজন

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ফ্রিজের কম্প্রেসর বিস্ফোরণে দগ্ধদের মধ্যে আরও একজন মারা গেছেন। টানা পাঁচ দিন মৃত্যুর মুখোমুখি থেকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় না ফেরার দেশে চলে গেল হাসান গাজীর চার বছর বয়সী শিশুকন্যা জান্নাত। এ নিয়ে এ ঘটনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চারজনে। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বেলা ১টায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আইসিইউ বিভাগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এই শিশুর মৃত্যু হয়। এর আগে একই দিন ভোর ৪টায় মৃত্যুবরণ করেন শিশুটির বাবা হাসান গাজী। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সার্জারি চিকিৎসক শাওন বিন রহমান।

তিনি বলেন, জান্নাত নামক বাচ্চাটির শরীরের ৪০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। আজ বেলা ১টার দিকে তার মৃত্যু হয়। এর আগে একই দিন ভোরে তার বাবা হাসান গাজী মারা গেছেন। বর্তমানে শিশুটির মা সালমাসহ দুজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এর আগে হাসান গাজীর শাশুড়ি ও ছেলের মৃত্যু হয়।

উল্লেখ্য, ২২ আগস্ট শুক্রবার রাত সাড়ে ৩টায় আচমকা বিস্ফোরণে পাশাপাশি দুটি ঘরের একই পরিবারের ৯ সদস্য দগ্ধ হন। পরে তাঁদের জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ২৪ আগস্ট চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক মাস বয়সী শিশু ইমাম উদ্দিন এবং ২৫ আগস্ট তার নানি তাহেরা আক্তার (৫০) মারা যান।

