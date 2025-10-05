কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থসাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

রাজধানীর ভাটারার নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরআন শরিফ অবমাননার অভিযোগে এক শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি দিয়েছে অন্য শিক্ষার্থীরা। গতকাল শনিবার রাত ২টার দিকে নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির ভেতরে এ ঘটনা ঘটে। ওই শিক্ষার্থীর নাম অপূর্ব চন্দ্র (২৬)।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ওই শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে। রাত সাড়ে ৩টার দিকে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়।
ভাটারা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. মোস্তাফিজুর রহমান জানান, নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির ছাত্র অপূর্বের নামে কোরআন শরিফ অবমাননার অভিযোগ ওঠে। ঘটনার দিন রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষার্থীরা ওই শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি দেয়। সংবাদ পেয়ে থানা-পুলিশ রাতেই তাঁকে উদ্ধার করে। পরে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।
মোস্তাফিজুর রহমান আরও জানান, পুলিশ বাদী হয়ে ওই শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। আজ রোববার সকালে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের এই কর্মকর্তা।