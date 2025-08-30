হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মসজিদের পাশের পুকুর থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পুকুর থেকে সালমান (৩২) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ।

শনিবার (৩০ আগস্ট) সকালে উপজেলার তারাব পৌরসভার বিশ্বরোড মারকাজ মসজিদের পাশের পুকুর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত সালমান উপজেলার বরাবো পূর্বপাড়া এলাকার আনোয়ার কন্ট্রাকটরের ছেলে।

নিহতের বাবা আনোয়ার বলেন, গতকাল দুপুরে তাঁর ছেলে গোসল করার উদ্দেশে বাসা থেকে বের হয়। কিন্তু এরপর আর বাসায় ফেরেনি। থানায় যোগাযোগ করা হয়েছিল। আজকে পুকুরে লাশ উদ্ধারের পর পুলিশ আমাকে জানায়। আমি এসে দেখি আমার ছেলের লাশ উদ্ধার করেছে। তাকে কেউ মেরে ফেলেছে নাকি পানিতে ডুবে মারা গেছে বুঝতে পারছি না।

ঘটনাস্থলে যাওয়া রূপগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক সিরাজুল ইসলাম বলেন, তারাব বিশ্বরোড এলাকার মারকাজ মসজিদসংলগ্ন একটি পুকুরে মৃতদেহটি ভাসছিল। স্থানীয়রা জরুরি সেবা ৯৯৯-এর মাধ্যমে রূপগঞ্জ থানা পুলিশকে জানানো হলে আমরা পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করি। পরবর্তী সময়ে ছেলের বাবা খবর পেয়ে এলে আমরা পরিচয় শনাক্ত করতে পারি।

মৃত্যুর কারণ আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

