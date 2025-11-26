হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কড়াইল বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে আগুন লেগেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর মহাখালীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা তদন্তে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদর দপ্তর থেকে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগুন লাগার কারণ, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান করে আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিটিকে।

আজ বুধবার এক খুদে বার্তায় সংবাদমাধ্যমকে এসব তথ্য জানায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদর দপ্তর।

বার্তায় বলা হয়, তদন্ত কমিটিতে সভাপতি হিসেবে থাকবেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদর দপ্তরের উপপরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) মো. মামুনুর রশিদ এবং সদস্যসচিব হিসেবে থাকবেন ঢাকা ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক কাজী নজমুজ্জামান।

এ ছাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ঢাকা উত্তর জোন ২-এর উপসহকারী পরিচালক অতীশ চাকমা, তেজগাঁও ফায়ার স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. নাজিম উদ্দিন সরকার ও ঢাকা-২৩ ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর মো. সোহরাব হোসেনকে কমিটির সদস্য করা হয়েছে।

পাঁচ সদস্যের এই কমিটি ঘটনাস্থলের নমুনা সংগ্রহ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, আগুনের বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণপ্রক্রিয়া, নিরাপত্তা ঘাটতিসহ সব ধরনের বিষয় পর্যালোচনা করবে বলে বার্তায় উল্লেখ করা হয়।

