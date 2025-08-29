হোম > সারা দেশ > ঢাকা

জাকসু নির্বাচনে ভিপি পদে ১০ জনসহ মোট প্রার্থী ১৭৯

জাবি প্রতিনিধি 

জাবির সিনেট হলে সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে সহসভাপতি (ভিপি) পদে ১০ জন এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ৯ জনসহ ২৫টি পদে মোট ১৭৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

আজ শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের সিনেট হলে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, ‘মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মোট ৮৬ জন তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছে এবং ৩ জনের ডুপ্লিকেট মনোনয়নপত্র থাকায় ওই তিনজনের ৬টি মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। অর্থাৎ মোট ৯২টি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ও বাতিল করা হয়েছে।’

নির্বাচন কমিশনের তথ্যানুযায়ী সহসভাপতি (ভিপি) পদে ১০ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ৯, সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) নারী পদে ৬, সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পুরুষ পদে ১০ জন শিক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

এ ছাড়া শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে ৯ জন, পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ-বিষয়ক সম্পাদক পদে ৯, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ৮, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ৮, সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ৮, নাট্য সম্পাদক পদে ৫, ক্রীড়া সম্পাদক পদে ৩, সহক্রীড়া সম্পাদক (নারী) পদে ৬, সহক্রীড়া সম্পাদক (পুরুষ) পদে ৬, তথ্যপ্রযুক্তি ও গ্রন্থাগার সম্পাদক পদে ৭, সমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন-বিষয়ক সম্পাদক পদে ৮, সহসমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন-বিষয়ক সম্পাদক (নারী) পদে ৭, সহসমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন-বিষয়ক সম্পাদক (পুরুষ) পদে ৭, স্বাস্থ্য ও খাদ্যনিরাপত্তা-বিষয়ক সম্পাদক পদে ৭, পরিবহন ও যোগাযোগ সম্পাদক পদে ৭ জন শিক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

নারীদের জন্য সংরক্ষিত তিনটি কার্যকরী সদস্য পদে ১৬ জন এবং পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত তিনটি কার্যকরী সদস্য পদে ২৬ জন শিক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

এদিকে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বিকেল ৪টা থেকে প্রার্থীরা নিজেদের প্রচারণা শুরু করেছে। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণা করতে পারবেন। এরপর ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হবে এবং একই দিনে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

