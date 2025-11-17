হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীর মিরপুর ও মৌচাকে ককটেল বিস্ফোরণ, আহত এক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ককটেল বিস্ফোরণে আহত রিকশা চালক। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুর-১ নম্বর ও মৌচাক এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। দুর্বৃত্তদের ছোড়া ককটেলে এক রিকশাচালক আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এসব ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর ট্রাফিক পুলিশ।

পুলিশ জানায়, সোমবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে রাজধানীর মৌচাক ক্রসিং এলাকায় মৌচাক ফ্লাইওভারের ওপর থেকে কিছু দুর্বৃত্ত ককটেল বিস্ফোরণ করে। পরে সেখান থেকে তারা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় একজন রিকশাচালক আহত হয়েছেন। তাঁর পায়ে আঘাত লাগে।

এ ছাড়া বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মিরপুর-১ নম্বরে মুক্ত বাংলা শপিং কমপ্লেক্সের সামনের রাস্তায় ফুটওভারব্রিজ থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি দুটি ককটেল নিক্ষেপ করে। তবে ককটেল বিস্ফোরণে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায় দেওয়া হয় সোমবার। এই রায়কে কেন্দ্র করে গতকাল রোববার ও আজ সোমবার ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি পালন করে আওয়ামী লীগ। কর্মসূচি চলাকালে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে অগ্নিসংযোগ ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে।

সম্পর্কিত

কেরানীগঞ্জে চোর সন্দেহে পিটুনিতে যুবক নিহত, পরিবারের দাবি হত্যা

নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়কের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার

আনসার সদস্যকে পিকআপ চাপা দিয়ে পালিয়ে গেল চালক

লাখে ২ হাজার লাভের ফাঁদ ফেলে ৬০০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ, মূল হোতা গ্রেপ্তার

উত্তরায় ককটেল বিস্ফোরণে পথচারী আহত

ধামরাইয়ে গ্রামীণ ব্যাংক লক্ষ্য করে পেট্রলবোমা, আগুন লাগল দোকানে

ডিবি কার্যালয়ের সামনে মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী-কর্মচারীদের অবস্থান, নেতাকে আটকের অভিযোগ

যুবদল নেতা কিবরিয়া হত্যায় আরও দুই ভাড়াটে খুনি গ্রেপ্তার: র‍্যাব

মোবাইল বিজনেস কমিউনিটির পরামর্শক মিজানুরকে রাতে হেফাজতে নিয়ে সকালে ছেড়ে দিয়েছে ডিবি

যুবদল নেতা কিবরিয়া হত্যার পেছনে কি মালয়েশিয়া পলাতক সন্ত্রাসীর হাত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা