রাজধানীর মিরপুর ও মৌচাকে ককটেল বিস্ফোরণ, আহত এক

রাজধানীর মিরপুর-১ নম্বর ও মৌচাক এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। দুর্বৃত্তদের ছোড়া ককটেলে এক রিকশাচালক আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এসব ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর ট্রাফিক পুলিশ।
পুলিশ জানায়, সোমবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে রাজধানীর মৌচাক ক্রসিং এলাকায় মৌচাক ফ্লাইওভারের ওপর থেকে কিছু দুর্বৃত্ত ককটেল বিস্ফোরণ করে। পরে সেখান থেকে তারা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় একজন রিকশাচালক আহত হয়েছেন। তাঁর পায়ে আঘাত লাগে।
এ ছাড়া বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মিরপুর-১ নম্বরে মুক্ত বাংলা শপিং কমপ্লেক্সের সামনের রাস্তায় ফুটওভারব্রিজ থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি দুটি ককটেল নিক্ষেপ করে। তবে ককটেল বিস্ফোরণে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায় দেওয়া হয় সোমবার। এই রায়কে কেন্দ্র করে গতকাল রোববার ও আজ সোমবার ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি পালন করে আওয়ামী লীগ। কর্মসূচি চলাকালে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে অগ্নিসংযোগ ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে।