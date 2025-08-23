হোম > সারা দেশ > ঢাকা

প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ, যুবক গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি, সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) 

প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে ফয়সাল আহম্মেদ (৩৪) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে জেলার আড়াইহাজার থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি মিথ্যা পরিচয়ে এক প্রবাসীর স্ত্রীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলেন। পরে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ময়মনসিংহে একটি ফ্ল্যাট বাসায় আটকে রেখে ধর্ষণ করেন। পরবর্তী সময়ে ময়মনসিংহ থেকে কক্সবাজার এবং কক্সবাজার থেকে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার নিয়ে আটকে রেখে ওই নারীর প্রবাসী স্বামীকে তালাক দেওয়ার জন্য চাপ দেন। একপর্যায়ে ভুক্তভোগী নারী নিজে বাঁচার জন্য মোবাইলে নিজ পরিবারের সদস্যদের জানান। এরপর পরিবারের সদস্যরা সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা করে আসছিলেন গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি। ইতিপূর্বেও এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন। আমরা তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় নারীকে উদ্ধার করার পাশাপাশি আসামিকে গ্রেপ্তার করে আজ শনিবার আদালতে পাঠিয়েছি।’

সম্পর্কিত

ব্যস্ত সড়কে সভা-সমাবেশ-মিছিল না করতে রাজনৈতিক দলগুলোকে ডিএমপি কমিশনারের অনুরোধ

ডাকসু নির্বাচন: প্রার্থীদের প্রচার শুরু মঙ্গলবার থেকে, চলবে ৭ সেপ্টেম্বর

সবুজবাগে ১০ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ

ঢাকার পরিবেশ রক্ষায় সামগ্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন জরুরি: পরিবেশ উপদেষ্টা

শিক্ষকদের বদলির তদবিরগুলো আসে ওপর থেকে: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা

রাজধানীর মহাখালী ফিলিং স্টেশনে আগুনে দগ্ধ নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

ডাকসু নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হলে সব বলে দেব: উপাচার্য নিয়াজ আহমদ খান

নারী-পুরুষ শিক্ষার্থীর সুযোগ-সুবিধা সমান হওয়া উচিত: ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল

কোমর থেকে পিস্তল বের করে মহাখালীর ফার্মেসিতে চাঁদাবাজি করা সেই ব্যক্তি গ্রেপ্তার

নৈতিক স্খলনে চাকরিচ্যুত জাবি শিক্ষক জুলাই হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা