হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ইকরার আত্মহত্যায় প্ররোচনার আসামি হলেন আলভী–তিথি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

অভিনেত্রী ইফফাত আরা তিথি, অভিনেতা জাহের আলভী ও আফরা ইভনাথ খান ইকরা। ছবি: সংগৃহীত

আফরা ইভনাথ খান ইকরার মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর স্বামী অভিনেতা জাহের আলভীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলা করেছে পরিবার। অপর আসামিরা হলেন আলভীর মা নাসরিন সুলতানা শিউলি ও অভিনেত্রী ইফফাত আরা তিথি। মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে অবহেলা ও নির্যাতনের অভিযোগ করা হয়েছে।

আজ রোববার বিকেলে রাজধানীর পল্লবী থানায় ইকরার মামা শেখ তানভীর আহমেদ বাদী হয়ে মামলাটি করেন। তিনি বলেন, আজ সকালে ইকরার ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। এরপর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় ময়মনসিংহের ভালুকার ধীতপুর ইউনিয়নে তাঁর গ্রামের বাড়িতে। সেখানে পারিবারিক কবরস্থানে বাদ আসর সমাহিত করা হয় ইকরাকে।

পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আলমগীর জাহান বলেন, এ ঘটনায় মামলা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মামলার তদন্তসংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, এজাহারের একটি কপি বিমানবন্দরের অভিবাসন পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত স্বামী আলভী বর্তমানে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। তিনি দেশে ফিরলে যেন দ্রুত গ্রেপ্তার করা যায়, সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাজধানীর মিরপুর ডিওএইচএসের একটি বাসা থেকে ছোট পর্দার অভিনয়শিল্পী জাহের আলভীর স্ত্রী আফরা ইভনাথ খান ইকরার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এরপরই নিহত ইকরার পরিবার ও স্বজনেরা অভিযোগ করেন, জাহের আলভী বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়ানোয় তাঁদের দাম্পত্যজীবনে কলহ শুরু হয়। এ জন্য ইকরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।

এ দিন ইকরার মা সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে বসে সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন, আলভীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ও তাঁর মায়ের নির্যাতনের কারণে ইকরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন।

ইকরা ও আলভীর ১৫ বছরের বিবাহিত জীবন ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইকরার ব্যক্তিগত চ্যাট ফাঁস হয়। এর পর থেকে বিষয়টি ঘিরে আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়। ২০১০ সালের ৯ নভেম্বর ভালোবেসে গোপনে বিয়ে করেন আলভী ও ইকরা। তাঁদের সংসারে রিজিক নামের এক পুত্রসন্তান রয়েছে।

সম্পর্কিত

‘বনি ইসরায়েল উত্থান-পতন’

মাসব্যাপী মশা মারবে ডিএসসিসি

যমুনার সামনে উল্টো পথে আসা দুই সরকারি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

উত্তরায় হাসপাতালে ড্রাম বিস্ফোরণ, ওয়ার্ড বয় আহত

শেখ সেলিমের বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন, স্ত্রী–সন্তানদের সম্পদ বিবরণী চাইল দুদক

গ্রেপ্তার এড়াতে বাড়ির চারপাশে সিসি ক্যামেরা বসিয়েও শেষরক্ষা হলো না!

সাবেক এমপি সানজিদা ও সাবেক সচিব নজরুলের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

রাজধানীর চার স্থানে ছড়ানো লাশের টুকরা, খুনি থাকতেন একই ফ্ল্যাটে: পুলিশ

হাত ও পায়ের পর এবার মাথা উদ্ধার

ডেমরায় চাঁদাবাজির অভিযোগে সেনাবাহিনীর অভিযানে দুজন আটক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা