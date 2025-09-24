হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন। ছবি: সংগৃহীত

নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

সন্ধ্যার দিকে অজয় কর খোকনকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। গুলশান থানায় করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাঁকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা। অন্যদিকে অজয় কর খোকনের পক্ষে জামিনের আবেদন করেন তাঁর আইনজীবী। শুনানি শেষে আদালত জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

ঢাকা মহানগর পিপি ওমর ফারুক ফারুকী বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে তাঁকে আটক করা হয়। পরে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাঁকে আদালতে হাজির করা হয়।

মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, গত ২২ এপ্রিল রাজধানীর গুলশানের জব্বার টাওয়ারের পাশে বাস্তার ওপর অজ্ঞাতনামা ৩০-৩৫ জন ব্যক্তি সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সদস্য, তাদের অর্থদাতা, পরামর্শদাতা ও নির্দেশদাতারা সরকার ও রাষ্ট্রের জননিরাপত্তা বিঘ্ন ও ক্ষতিসাধনের ষড়যন্ত্র এবং ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে সমবেত হন। সে সময় নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ব্যানারে ছাত্রলীগের সঙ্গে আওয়ামী লীগের অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা দেশবিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন।

ঘটনার দিনই রাজধানীর গুলশান থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা করে পুলিশ।

