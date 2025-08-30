নারায়ণগঞ্জে বিদ্যুতায়িত হয়ে মা-মেয়ের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বিদ্যুতায়িত হয়ে মা-মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (৩০ আগস্ট) সন্ধ্যায় ফতুল্লা থানার কুতুবপুর ইউনিয়নের শিয়াচরে এই ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন শিয়াচর বড়বাড়ি এলাকার আমির আলীর স্ত্রী রোকসানা পারভীন (৫৩) এবং তাঁর মেয়ে লামিয়া আক্তার (২৩)। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফতুল্লা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরীফুল ইসলাম।
নিহত রোকসানার স্বামী আমির আলী বলেন, ‘সম্প্রতি বৃষ্টির কারণে বাসার সামনের উঠান পানিতে তলিয়ে যায়। পানি নিষ্কাশনের জন্য একটি মোটর বসানো হয়। কোনো লিকেজ থেকে পুরো মোটরটি বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়েছিল। সন্ধ্যায় মোটরে হাত দিলে প্রথমে রোকসানা বিদ্যুতায়িত হয়। এরপর তাকে বাঁচাতে আমার মেয়ে লামিয়া এগিয়ে এলে সেও বিদ্যুতায়িত হয়।’
দুজনকে বিদ্যুতায়িত অবস্থায় দেখে আশপাশের প্রতিবেশীরা উদ্ধার করে খানপুর ৩০০ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উভয়কে মৃত ঘোষণা করেন।
ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরীফুল ইসলাম জানান, শিয়াচর এলাকায় মা-মেয়ের করুণ মৃত্যু হয়েছে বিদ্যুতায়িত হয়ে। পরিবার যদি কোনো আইনগত ব্যবস্থা নিতে চায়, তাহলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে দুর্ঘটনা হিসেবেই বিষয়টি দেখা হচ্ছে।