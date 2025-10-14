হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মিরপুরে পোশাক কারখানায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৫ ইউনিট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মিরপুরের রূপনগরে কসমিক ফার্মার একটি ভবনে আগুন লেগেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎ঢাকার মিরপুরের রূপনগরে একটি পোশাক কারখানা ও রাসায়নিক গুদামে আগুন লেগেছে। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রূপনগরের শিয়ালবাড়ি এলাকায় বিউবিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে কসমিক ফার্মার একটি ভবনে এই আগুন লাগে।

আগুন লাগার খবর পাওয়ার পর ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে আরও তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

‎ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম বলেন, ‘আমরা বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে আগুন লাগার খবর পাই। আমাদের প্রথম ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে ১১টা ৫৬ মিনিটে। এরপর আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে।’

‎ফায়ার সার্ভিস জানায়, স্টেশন থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব ছিল ২ কিলোমিটার।

আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

