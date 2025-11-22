৮ দাবিতে প্রেসক্লাবের সামনে নার্স-মিডওয়াইফদের মহাসমাবেশ

স্বতন্ত্র নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে বিলুপ্ত করে ভিন্ন পেশাজীবীর মাধ্যমে নার্সদের পরিচালনার ‘জনস্বার্থবিরোধী’ উদ্যোগের প্রতিবাদে এবং দীর্ঘ ১৪ মাস ধরে স্বাস্থ্য উপদেষ্টার আশ্বাস বাস্তবায়ন না হওয়ায় আট দফা দাবিতে রাজধানীতে মহাসমাবেশ করেছেন দেশের নার্স-মিডওয়াইফরা।
আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন (বিএনএ) এবং বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটি (বিএমএস)-এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ মহাসমাবেশে সারাদেশের নার্স-মিডওয়াইফরা অংশ নেন।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, ৪৮ বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত স্বতন্ত্র নার্সিং প্রশাসনকে ভেঙে অন্য অধিদপ্তরের সাথে একীভূত করার প্রচেষ্টা নার্সিং খাতকে বিপর্যস্ত করবে এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
তাঁরা দাবি করেন, দেশে ৩ জন চিকিৎসকের বিপরীতে মাত্র ১ জন নার্স, যা বৈশ্বিক মানের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশ্বব্যাপী নার্সদের চাহিদা অপরিবর্তিত; তাই দক্ষ নার্স তৈরি ও সঠিক ব্যবস্থাপনা এখন জরুরি।
সমাবেশে নার্স-মিডওয়াইফরা যে ৮ দফা দাবি তুলে ধরেন—
১. স্বতন্ত্র নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর ভিন্ন অধিদপ্তরের সাথে একীভূত করার উদ্যোগ বন্ধ করা এবং জাতীয় নার্সিং কমিশন গঠন।
২. অধিদপ্তর প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি, অর্গানোগ্রাম, স্ট্যান্ডার্ড সেট-আপ ও ক্যারিয়ার প্যাথ দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়ন।
৩.৯ম থেকে ৪র্থ গ্রেড পর্যন্ত উচ্চতর পদে ভূতাপেক্ষ প্রমোশন ও সুপারনিউমেরারি পদোন্নতি।
৪. নার্সিং সুপারভাইজার ও নার্সিং ইন্সট্রাক্টর পদ ১০ম গ্রেড থেকে ৯ম গ্রেডে উন্নীতকরণ।
৫. ডিপ্লোমা নার্স-মিডওয়াইফদের সনদ স্নাতক (পাস) সমমান ঘোষণা এবং সকল গ্র্যাজুয়েট নার্সের জন্য প্রফেশনাল বিসিএস চালু।
৬. বেসরকারি স্বাস্থ্য ও নার্সিং-মিডওয়াইফারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগবিধি ও বেতন কাঠামো প্রণয়ন এবং ভুয়া, অপ্রশিক্ষিত নার্স-মিডওয়াইফদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা।
৭. ঝুঁকিভাতা প্রদান এবং পূর্ববর্তী সরকারের চাপিয়ে দেওয়া নতুন নার্সিং ইউনিফর্ম বাতিল।
৮. শয্যা-রোগী-চিকিৎসক অনুপাতে নার্স-মিডওয়াইফদের পর্যাপ্ত পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ।
স্বতন্ত্র নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর বিলুপ্ত বা একীভূত করার কোনো প্রজ্ঞাপন জারি হলে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি পালন করা হবে বলে সমাবেশে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।
নার্স-মিডওয়াইফদের এই মহাসমাবেশে বক্তারা আরও বলেন, তাঁদের ন্যায্য দাবি দ্রুত বাস্তবায়িত হলে দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নয়ন আসবে।