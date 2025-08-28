হোম > সারা দেশ > ঢাকা

শ্রীপুরে ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত, ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগ বন্ধ

গাজীপুর (শ্রীপুর) প্রতিনিধি

শ্রীপুরে রাজেন্দ্রপুর রেলস্টেশন এলাকায় বগি লাইনচ্যুত হওয়া ট্রেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে রাজেন্দ্রপুর রেলস্টেশন এলাকায় ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া একটি ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে ময়মনসিংহের সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে এ তথ্য জানান জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার মাহমুদুল হাসান।

স্টেশনমাস্টার মাহমুদুল হাসান জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ময়মনসিংহের তারাকান্দিগামী যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেন সন্ধ্যা ৭টার দিকে শ্রীপুরের রাজেন্দ্রপুর রেলস্টেশন এলাকায় পৌঁছালে একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এতে ময়মনসিংহের সঙ্গে ঢাকার রেলপথে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। উদ্ধার কার্যক্রম দ্রুত সময়ের শুরু হবে। লাইনচ্যুত বগি উদ্ধার করা হলে ট্রেন যোগাযোগ স্বাভাবিক হবে বলে তিনি জানান।

সম্পর্কিত

৬ দিনেও সেই চার লাশের খোঁজে আসেনি কেউ

নারায়ণগঞ্জে হাসপাতালের সামনে অ্যাম্বুলেন্সে আগুন, দগ্ধ ২

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

আল-আরাফাহ ব্যাংকের সাবেক ৩ কর্মকর্তা রিমান্ডে, কারাগারে ৮ জন

খুচরা সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধসহ ৮ দাবি

গাজীপুরে ৭ দফা দাবিতে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম

জুলাইয়ে ২৯৬টি ভুয়া তথ্য শনাক্ত, ২২০টিই রাজনৈতিক

ফেসবুকে পুলিশ সুপারের ছবি ক্লোন করে চাঁদা দাবি, গ্রেপ্তার ৩

মাদারীপুরে আদালত প্রাঙ্গণে যুবককে মারধর

ঢাকার ৭ মোড়ে বসানো হলো দেশীয় প্রযুক্তির ট্রাফিক সিগন্যাল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা