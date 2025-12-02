হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সরকারের সেবা পেতে আদিবাসীদের ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়: টিআইবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা গ্রহণে বিরাজমান অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হন সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীরা। এমন তথ্য উঠে এসেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত একটি গবেষণা প্রতিবেদনে।

আজ মঙ্গলবার ধানমন্ডিতে অবস্থিত টিআইবির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ‘সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন গবেষক রাজিয়া সুলতানা।

সংবাদ সম্মেলনটি পরিচালনা করেন টিআইবির আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন পরিচালক মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা ও অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং মুহাম্মদ বদিউজ্জামান।

গুণগত পদ্ধতিনির্ভর গবেষণাটি পরিচালিত হয় ২০২৪ সালের জুন থেকে ২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত। দেশের আট বিভাগ থেকে নির্বাচিত ১১টি জেলার ২৯টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী (সমতলের ২২টি ও পার্বত্য অঞ্চলের ৭টি) এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, বিভিন্ন ভাতাভিত্তিক ও পণ্যভিত্তিক কর্মসূচির সেবা গ্রহণে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে এককালীন ৫০০ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। একই সঙ্গে কর্মসূচিতে বরাদ্দ হ্রাস, নীতিকাঠামোর দুর্বলতা, চাহিদা ও জনসংখ্যাভিত্তিক পরিকল্পনা না থাকা, তালিকা প্রণয়নে স্বচ্ছতার অভাবসহ নানা ধরনের অনিয়ম বিদ্যমান।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে আদিবাসীদের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণে জড়িত ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, চেয়ারম্যান, গ্রাম পুলিশ, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাসহ আরও অনেকে।

বয়স্কভাতা (আজীবন) কর্মসূচিতে সমতলের আদিবাসীদের ৫০০ থেকে ১০ হাজার টাকা এবং পার্বত্য এলাকার আদিবাসীদের ২ হাজার ৫০০ থেকে ৬ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। একইভাবে ভিডব্লিউবি ভাতার ক্ষেত্রে সমতলের আদিবাসীদের ২ থেকে ১০ হাজার টাকা এবং পার্বত্য অঞ্চলে দুই থেকে ছয় হাজার টাকা দিতে হয়।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত বৈষম্য দূর করা এবং ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা। কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসীদের ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়নি। গবেষণার সাতটি নির্দেশকের প্রতিটিতেই সুশাসনের ঘাটতি, দুর্নীতি ও অনিয়মের উদ্বেগজনক চিত্র দেখা যায়।’

তিনি জানান, পার্বত্য চট্টগ্রামে কৌশলগত পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং সমতলের আদিবাসীদের জন্য আলাদা ভূমি কমিশন গঠনের সরকারি ঘোষণা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘আমরা ও তারা’ এই বৈষম্যমূলক সংস্কৃতির কারণে আদিবাসীদের ন্যায্য পরিচয় ও অধিকার স্বীকৃতি পায় না। বৈষম্যহীন বাংলাদেশের স্বপ্নপূরণের জন্য আইএলও কনভেনশন ১৬৯ অনুস্বাক্ষরসহ সাংবিধানিক স্বীকৃতি জরুরি।

গবেষণায় দেখা গেছে, আদিবাসীদের অংশগ্রহণ ছাড়া কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়; প্রাথমিক বাছাই কমিটিতে আদিবাসী প্রতিনিধি, হেডম্যান বা কারবারিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। পার্বত্য অঞ্চলে ইন্টারনেট, বিদ্যুৎ ও নেটওয়ার্ক সংকটে অনলাইন আবেদন কঠিন হয়ে পড়ে; ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েবসাইটে সুবিধাভোগীর তালিকা প্রকাশ হয় না বা হালনাগাদ থাকে না; রাজনৈতিক পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে তালিকা তৈরি হয়; বিরোধী দল-সমর্থকদের বাদ দেওয়া হয়; জীবিত ভাতাভোগীকে মৃত দেখিয়ে অনিয়মের মাধ্যমে অন্যকে যুক্ত করার ঘটনাও পাওয়া গেছে।

গবেষণা অনুযায়ী, পাঁচটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আওতাভুক্ত হওয়ার যোগ্য আদিবাসীদের মধ্যে আবেদনকারীর অনুপাত মাত্র ১৯ দশমিক ৭ শতাংশ।

গবেষণা বলছে, বাংলাদেশ এখনো আইএলও কনভেনশন ১৬৯ অনুস্বাক্ষর করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিতে আংশিক ভূমি অধিকার অন্তর্ভুক্ত হলেও জাতীয় আইনে প্রথাগত ভূমি-স্বত্বের স্বীকৃতি নেই। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা চিহ্নিত হলেও সমতলের আদিবাসীদের সমস্যা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ‘ভূমি কমিশন’ না থাকায় সমতলের আদিবাসীরা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ভূমি হারাচ্ছে ও উচ্ছেদের শিকার হচ্ছে।

টিআইবির গবেষণায় উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলো হলো—আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি; আইএলও কনভেনশন ১৬৯ অনুস্বাক্ষর; সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নির্দেশিকায় আদিবাসীদের অগ্রাধিকার উল্লেখ; সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ; জন্মনিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্রসহ সব নথি প্রাপ্তি সহজ করা; নীতিমালা ও প্রকল্প ডিজাইনে ভৌগোলিক বৈচিত্র্য বিবেচনা করা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা

