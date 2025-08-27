হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গাজীপুরে বিএনপি নেতার বাড়িতে ডাকাতি, মালামাল লুট

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর সদর উপজেলায় তোফাজ্জল হোসেন শেখ নামের এক বিএনপি নেতার বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। ডাকাতেরা পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে স্বর্ণালংকার, নগদ টাকা, মূল্যবান জিনিসসহ প্রায় ২৫ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নেয়।

ভুক্তভোগী বিএনপি নেতা গাজীপুর সদর উপজেলার ভাওয়ালগড় ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি গাজীপুর সদর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য।

বিএনপি নেতা তোফাজ্জল হোসেন শেখ বলেন, ‘রাত ৩টার দিকে হঠাৎ তালা ভাঙার শব্দ শুনতে পাই। কোনো কিছু বোঝার আগেই ১৫-১৬ জনের একদল ডাকাত তালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। ডাকাতেরা বাড়ির লোকদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে সবার হাত-পা বেঁধে ফেলে। এ সময় তারা নগদ এক লাখ টাকা, ১৪ ভরি স্বর্ণালংকার, মূল্যবান মালামালসহ প্রায় ২৫ লাখ টাকার মালামাল লুটে নেয়।’

জয়দেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদ আহমেদ জানান, খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ডাকাতদের চিহ্নিত করে একজনকে আটক করা হয়েছে। অভিযোগ পেলে মামলা হবে।

