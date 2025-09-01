শ্রীপুরে ২০ একর জমি উদ্ধার বন বিভাগের, অর্ধেক জমিতে ১০ হাজার গাছের চারা রোপণ

গাজীপুরের শ্রীপুরে দখলদারের হাত থেকে ২০ একর জমি উদ্ধার করেছে বন বিভাগ। আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার বরমী ইউনিয়নের নেহালিয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে এই জমি উদ্ধার করা হয়। পরে ১০ একর জমিতে ১০ হাজার গাছের চারা রোপণ করা হয়।
শ্রীপুর রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. মোকলেছুর রহমানের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়।
মো. শাহাবউদ্দিন মোড়ল নামের এক ব্যক্তি এই জমি দখলে রেখেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তিনি উপজেলার বরমী ইউনিয়নের বরমী গ্রামের মৃত মোহর আলী মোড়লের ছেলে। শাহাবউদ্দিন মোড়ল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি কয়েক যুগ ধরে জমির ভোগদখলে ছিলাম। আমি আদালতে মামলা করেছি।’ রেঞ্জ কর্মকর্তাকে হুমকি দেওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘আমি তেমন কোনো হুমকি দেইনি।’
সাতখামাইর বিট কর্মকর্তা তানভীর আহমেদ বলেন, উদ্ধার করা ১০ একর বনভূমিতে চিকরাশি, মেহেগনি, জারুল, লটকন, আতা, বহেড়া, পিতরাজ, জাম, নিমসহ প্রায় ২০ প্রজাতির ১০ হাজার ফলদ ও বনজ গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। চারাগুলোর সঠিক পরিচর্যার জন্য লোক নিয়োগ করা হয়েছে।
শ্রীপুর রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. মোকলেছুর রহমান বলেন, দীর্ঘ পাঁচ যুগের বেশি সময় ধরে শাহাবউদ্দিন মোড়ল ৩০ একর সরকারি বনভূমি জবরদখল করে রাখেন। বহু বছর ধরে বন বিভাগের লোকজন জমি জবরদখল মুক্ত করতে চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু শাহাবউদ্দিনের দাপটের কারণে বন বিভাগ জমি উদ্ধার করতে পারেনি। সর্বশেষ বন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরামর্শ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ বন বিভাগের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় আজ উচ্ছেদ অভিযান গিয়ে জমি জবরদখল মুক্ত করা হয়। জবরদখল মুক্ত জমিতে ১০ হাজার বিভিন্ন ফলদ ও বনজ গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, পর্যায়ক্রমে বাকি জমিতে বনায়ন করা হবে।