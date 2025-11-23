তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

রাজধানীর সরকারি তিতুমীর কলেজে ব্যানার টানানোকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। আহত শিক্ষার্থীদের শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
পুলিশ জানিয়েছে, ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে নবীন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে তিতুমীর কলেজ শাখা ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা ব্যানার টানাচ্ছিলেন। কলেজের প্রধান ফটকে ব্যানার টানানোর সময় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা তাঁদের বাধা দেন। এতে দুই পক্ষের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডার একপর্যায়ে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় সংঘর্ষের ভিডিও ধারণ করতে থাকা কলেজের গণমাধ্যমকর্মীরাও হামলার শিকার হন।
সংঘর্ষের বিষয়ে আজ রোববার সকালে বনানী থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. জুম্মান খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ব্যানার টানানোকে কেন্দ্র করে তিতুমীর কলেজ ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সংঘর্ষের সময় কলেজ ক্যাম্পাসের গণমাধ্যমকর্মীসহ ৮-১০ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।