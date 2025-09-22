রাজধানীতে জলজট, বিদ্যুতায়িত হয়ে বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

রাজধানীর পুরান ঢাকার নাজিরাবাজার এলাকায় রাস্তায় বৃষ্টির পানিতে বিদ্যুতায়িত হয়ে আমিন (৩০) নামে বাইসাইকেল আরোহী এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি বেকারি দোকানের কর্মচারী ছিলেন।
আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকাল সোয়া ৯টার দিকে বংশালের নাজিরাবাজার চৌরাস্তায় কাজী আলাউদ্দিন রোডের জামাই গলিতে এ ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় পথচারীরা আমিনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক পৌনে ১০টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালে পথচারী জিসান জানান, সকালে বাইসাইকেলে নাজিরাবাজারের কাজী আলাউদ্দিন রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন ওই যুবক। হঠাৎ বাইসাইকেল নিয়ে পানিতে পড়ে যান। পরে আরও কয়েকজনের সহায়তায় তাঁকে পানি থেকে বাঁশ দিয়ে টেনে এনে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে মারা যান তিনি।
জিসান আরও জানান, ওই সড়কে বৈদ্যুতিক খুঁটি রয়েছে। বৃষ্টির পানি জমে যাওয়ায় ওই খুঁটির কিছু অংশ ডুবে ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, সেটার পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় বিদ্যুতায়িত হন আমিন।
মৃত আমিনের বাড়ি পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলার টেলিসানি গ্রামে। বাবার নাম মো. বাদশা মিয়া। বর্তমানে হাজারীবাগের বিজিবি ১ নম্বর গেট এলাকায় থাকতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, নাজিরাবাজার এলাকা থেকে ওই যুবককে মুমূর্ষু অবস্থায় পথচারীরা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। রাস্তায় বৃষ্টির পানিতে বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়েছিল বলে জানিয়েছেন পথচারীরা।
মো. ফারুক আরও জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।