ঢাকার ২৫ স্থানে বসছে আধুনিক বায়ুমান যন্ত্র

অনুষ্ঠান শেষে ডিএনসিসি, কমিউনিটি টাউন ফেডারেশন ঢাকা নর্থ, সিএপিএস (CAPS) এবং ওয়ার্ল্ড ভিশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ‘Inauguration Ceremony of Baseline Study on the Role of Vegetation in Reducing Temperature and Air Pollution: A Study in the Informal Settlements of Dhaka North City Corporation’ শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করেন ডিএনসিসির প্রশাসক।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, সেন্টার ফর অ্যাটমোসফেরিক পলিউশন স্টাডিজের চেয়ারম্যান ড. আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদার, ওয়ার্ল্ড ভিশনের ন্যাশনাল ডিরেক্টর সুরেশ বাটলেট, ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আবু সাঈদ মো. কামরুজ্জামান, ডিএনসিসির সচিব মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানসহ করপোরেশনের অন্যান্য কর্মকর্তারা।