রাজধানীর বনানীতে ট্রেনের ধাক্কায় পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু

রাজধানীর বনানী চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় পোশাক কারখানার এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বেলা আড়াইটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে তাঁকে হাসপাতালে নিলে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মৃত আনিছ মিয়া (২৫) চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকার শিখা নামের একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। তাঁর বাড়ি শেরপুর সদর উপজেলার বড়তিরশা গ্রামে। বাবার নাম মজিবর রহমান। বর্তমানে স্ত্রীকে নিয়ে বনানী কড়াইল বস্তিতে থাকতেন তিনি।
আনিছ মিয়ার ভাই মো. আশিক মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘দুপুরে আনিছের মোবাইল ফোন থেকে একজন ফোন করে বলে, আনিছ চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় আহত হয়ে পড়ে আছে। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে জানতে পারি, আনিছ রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় আহত হয়। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, বনানী থেকে স্বজনেরা ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। স্বজনেরা জানান, ট্রেনের ধাক্কায় প্রথমে আনিছ আহত হয়েছিলেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।