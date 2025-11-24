হোম > সারা দেশ > ঢাকা

উত্তরায় দুই ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

ঢামেক প্রতিবেদক

ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর উত্তরায় দুই ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে প্রায় দেড় লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ৩টার দিকে উত্তরা জসিম উদ্দিন রোডে এ ঘটনা ঘটে।

পরে গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে ভোররাত পৌনে ৬টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন মো. মাসুদ রানা (৩৭) ও মো. আল-আমিন (৪২)। তাঁরা ভাঙারির ব্যবসা করেন বলে পরিবার থেকে জানানো হয়েছে।

আহত আল আমিনের স্ত্রী আরফিন লাইজু জানান, তাঁদের বাসা সবুজবাগ বাসাবো এলাকায়। আর মাসুদের বাড়ি বকশীবাজার এলাকায়। তাঁরা দুজনই একসঙ্গে ভাঙারির ব্যবসা করেন। গতকাল ব্যবসায়িক কাজে দুজন উত্তরা এলাকায় যান। সেখান থেকে রাতে বাসায় ফিরছিলেন। পথে জসিম উদ্দিন রোডের একটি দোকান থেকে সিগারেট কিনছিলেন। এ সময় ৮ থেকে ১০ জন ছিনতাইকারী তাঁদের মাথায়, পিঠে ও কপালে কুপিয়ে তাঁদের কাছে থাকা ১ লাখ ৪৮ হাজার টাকা নিয়ে চলে যায়।

আরফিন লাইজু আরও জানান, পথচারীরা তাঁদের স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে সেখান থেকে তাঁদের ভোরে ঢামেক হাসপাতাল নেওয়া হয়। চিকিৎসা শেষে তাঁদের বাসায় নিয়ে আসা হয়েছে।

থানায় অভিযোগ দেওয়ার বিষয়ে লাইজু বলেন, ‘আমার স্বামী গুরুতর আহত হয়েছে। থানায় অভিযোগ দেওয়ার সময় পাইনি। বিকেলে থানায় যাব মামলা করতে।’

উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাজু বলেন, ‘এমন একটি ঘটনার বিষয়ে জানতে পেরেছি। তবে এখন পর্যন্ত থানায় কেউ অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সম্পর্কিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলে আগুন

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের আদেশ

সাবেক এলজিআরডিমন্ত্রীর এপিএস ফুয়াদের ৫ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক

গজারিয়ায় জনতার হাতে এক ডাকাত সদস্য আটক, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

‎মোহাম্মদপুরে অপহরণ ও নির্যাতনে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার ৯

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় ঢাবি শিক্ষক হাফিজুর রহমান কার্জনের জামিন

কাল থেকে অনলাইনেই মেট্রোরেলের র‍্যাপিড পাস ও এমআরটি কার্ড রিচার্জ

পরপর তিন ভূমিকম্প, আতঙ্কিত নরসিংদীবাসীর রাত কাটল খোলা আকাশের নিচে

রাজধানীর বনশ্রীতে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু, চালক আটক

তাজরিন ট্র্যাজেডির ১৩ বছর, ফুলেল শ্রদ্ধায় স্মরণ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা