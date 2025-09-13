ডেমরায় মাদ্রাসাছাত্রকে ধর্ষণের চেষ্টা, গ্রেপ্তার যুবক কারাগারে

রাজধানীর ডেমরায় ১১ বছর বয়সের মাদ্রাসার এক ছাত্রকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত সাগর মিয়াকে এরই মধ্যে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
আজ শনিবার বিকেলে ওই ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত।
কারাবন্দী সাগর মিয়া শেরপুরের নালিতাবাড়ী থানার দক্ষিণ কুরনগর গ্রামের মৃত নুর ইসলাম মিয়ার ছেলে। ডেমরার বকুলতলায় মাইন উদ্দিন হাজীর বাড়িতে ভাড়া থাকতেন তিনি।
পুলিশ ও ভুক্তভোগীর পরিবার জানায়, গত বুধবার দুপুরে মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে ওই শিশুকে মোবাইল ফোনে কার্টুন দেখানোর প্রলোভন দেখান সাগর মিয়া (২৭)। পরে কৌশলে তাকে ডেমরার করিম কলোনির এক পরিত্যক্ত ভবনে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেন।
এ সময় ভুক্তভোগী চিৎকার ও ধস্তাধস্তি করে পালিয়ে গিয়ে রাতে পরিবারের কাছে ঘটনা খুলে বলে। পরে তার বাবা মো. মোজাম্মেল স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে অভিযুক্তের খোঁজ করেন। একপর্যায়ে গতকাল শুক্রবার রাতে পূর্ব বক্সনগরে স্থানীয়রা সাগর মিয়ার খোঁজ পেয়ে তাঁকে আটক করে পুলিশে দেয়। পরে রাত সাড়ে ১২টার দিকে ডেমরা থানায় সাগরের বিরুদ্ধে মামলা করেন মো. মোজাম্মেল।
এ বিষয়ে ডেমরা থানার ওসি (তদন্ত) মোহাম্মদ মুরাদ হাসান জানান, সাগর মিয়াকে আজ দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে। শিশুটির জবানবন্দি ও প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।