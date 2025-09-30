মধ্যরাতে হাতিরঝিলে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় রিকশাচালকের মৃত্যু

রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকায় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় আউয়াল (৬৫) নামে এক রিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মারা যান তিনি।
আউয়ালের চাচাতো ভাই বাবুল মিয়া জানান, তাঁদের বাড়ি গাজীপুরে শ্রীপুর উপজেলার ভর্মী এলাকায়। তেজগাঁও তিব্বত কলোনি বাজার এলাকায় থাকতেন আউয়াল।
তিনি আরও বলেন, গত রাতে এক পথচারী তাঁদের ফোনকল করে জানান, হাতিরঝিল এলাকায় একটি প্রাইভেট কার রিকশাচালককে ধাক্কা দিয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়, সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে ভর্তি করানো হয়। সকালে ঢাকা মেডিকেলে আউয়ালকে মৃত অবস্থায় পাই।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ভোরের দিকে পথচারীরা ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করান। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।