হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীর বিজয়নগরে বহুতল বাণিজ্যিক ভবনে আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর বিজয়নগরে একটি বহুতল ভবনে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর বিজয়নগরে একটি বহুতল বাণিজ্যিক ভবনে আগুন লেগেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট কাজ করে বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

আজ শনিবার বেলা ৩টা ১০ মিনিটে পানির ট্যাংকের বিপরীত পাশের আত্-ত্বরীক টাওয়ার নামে ওই ভবনটিতে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।

খবর পেয়ে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়। পরে আরও তিনটি ইউনিট যুক্ত হয়।

রাজধানীর বিজয়নগরে একটি বহুতল ভবনে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফায়ার সার্ভিসের কন্ট্রোল রুমের ডিউটি অফিসার রোজিনা আক্তার অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

রোজিনা আক্তার বলেন, বিজয়নগরে একটি দশতলা বাণিজ্যিক ভবনের ষষ্ঠতলায় আগুন লেগেছে। রমনা থানার মাধ্যমে খবর পেয়ে দুটি ইউনিট পাঠানো হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জানাতে পারেননি তিনি।

পরে আরও তিনটি ইউনিট পাঠানো হয় বলে জানান রোজিনা আক্তার।

সম্পর্কিত

এবার আশুলিয়ার বাইপাইলে ভূমিকম্প অনুভূত

৮ দাবিতে প্রেসক্লাবের সামনে নার্স-মিডওয়াইফদের মহাসমাবেশ

ছুটির দিনে ঢাকায় আতঙ্কের সকাল

ভূমিকম্পের ঝুঁকি: অপরিকল্পিত নগরায়ণে মৃত্যুফাঁদ রাজধানী

আতঙ্কের ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ, নিহত ১০ জন

নরসিংদীতে ভূমিকম্পে ছেলের পর বাবার মৃত্যু

ঢাকা-মাওয়া সড়কের ওপর ময়লার ভাগাড়

ভূমিকম্পে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসায় প্রস্তুত বিএমইউ

ভূমিকম্পে মুগদায় নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

ভূমিকম্পে খসে পড়ল শাহজালালের টার্মিনাল-২-এর পলেস্তারা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা