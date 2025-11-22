রাজধানীর বিজয়নগরে বহুতল বাণিজ্যিক ভবনে আগুন

রাজধানীর বিজয়নগরে একটি বহুতল বাণিজ্যিক ভবনে আগুন লেগেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট কাজ করে বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।
আজ শনিবার বেলা ৩টা ১০ মিনিটে পানির ট্যাংকের বিপরীত পাশের আত্-ত্বরীক টাওয়ার নামে ওই ভবনটিতে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।
খবর পেয়ে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়। পরে আরও তিনটি ইউনিট যুক্ত হয়।
ফায়ার সার্ভিসের কন্ট্রোল রুমের ডিউটি অফিসার রোজিনা আক্তার অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
রোজিনা আক্তার বলেন, বিজয়নগরে একটি দশতলা বাণিজ্যিক ভবনের ষষ্ঠতলায় আগুন লেগেছে। রমনা থানার মাধ্যমে খবর পেয়ে দুটি ইউনিট পাঠানো হয়েছে।
প্রাথমিকভাবে আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জানাতে পারেননি তিনি।
পরে আরও তিনটি ইউনিট পাঠানো হয় বলে জানান রোজিনা আক্তার।