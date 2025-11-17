হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীর বংশালে জুতার কারখানায় আগুন, দগ্ধ ৪

ঢামেক প্রতিবেদক

রাজধানীর বংশালে একটি জুতার কারখানায় আগুনে চারজন দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুরাতন বার্ন ইউনিটে এবং একজনকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।

রোববার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে বংশাল সিক্কাটুলি মাজার গলির একটি বাড়ির নিচতলায় অবস্থিত জুতার কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

দগ্ধরা হলেন কারখানার মালিক আইন উদ্দিন (৪৫), তাঁর দুই ছেলে রুমান (১৬) ও রবিন (১৮) এবং আইন উদ্দিনের বড় ভাইয়ের ছেলে আমির উদ্দিন (৪০)।

বার্ন ইউনিটের চিকিৎসকেরা জানান, দগ্ধদের মধ্যে আমির উদ্দিনের শরীরের ৭ শতাংশ, আইন উদ্দিনের ২০ শতাংশ এবং রুমানের ৪৫ শতাংশ পুড়ে গেছে।

আহতদের ভাষ্যমতে, কারখানাটি আইন উদ্দিনের। তিনি তাঁর দুই ছেলে ও কর্মচারী দিয়ে কাজ করান। কয়েক দিন আগে আমির উদ্দিন গ্রাম থেকে বড় ভাইয়ের কাছে বেড়াতে এসেছিলেন। রাতে কর্মচারীসহ তাঁরা কারখানাটিতে ছিলেন। জুতার কাজ করার সময় কারখানার ভেতরে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। এ সময় তাঁরা চারজন দগ্ধ হন। তখন তাঁরা নিজেরাই আগুন নিভিয়ে ফেলেন। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে।

তাঁদের ধারণা, জুতার আঠার গ্যাসের মাঝে, শর্টসার্কিট থেকে এ আগুনের ঘটনা ঘটেছে।

