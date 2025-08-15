হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে বুনিয়া সোহেলের আস্তানায় মিলল নগদ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বৃহস্পতিবার দিবাগত গভীর রাতে জেনেভা অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ী বুনিয়া সোহেলের আস্তানায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক, বিস্ফোরক দ্রব্য ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সমন্বয়ে পরিচালিত এই অভিযানে উদ্ধার করা হয় নগদ  ১ কোটি ১৩ লাখ টাকা,  ১৩টি তাজা ককটেল বোমা, ২৫টি আধাপ্রস্তুত ককটেল, ৪০০ গ্রাম গানপাউডার, দুটি সামুরাই তলোয়ার,  ১২টি হকিস্টিক,  ২৯টি হেলমেট,  ২টি ড্রাগন লাইট,  ১১ কেজি গাঁজা,  ১২ প্যাকেট হেরোইন এবং একটি টাকা গণনার মেশিন।

৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, বুনিয়া সোহেল ওই রাতে ক্যাম্পে অবস্থান করবেন। অভিযানের সময় বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে অপরাধীরা ছাদ ও পাশের ঘর ব্যবহার করে পালিয়ে যায়।

তিনি আরও জানান, বুনিয়া সোহেলের বিরুদ্ধে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় হত্যা, বিস্ফোরক ও মাদক আইনে ৩৮টি মামলা রয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে গ্রেপ্তার হয়ে ছয় মাস কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পেয়ে সে পুনরায় অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। মাত্র দুই দিন আগে তাঁর সহযোগীরা জেনেভা ক্যাম্পে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করে। সেই মামলায় ইতিমধ্যে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অভিযানে জব্দকৃত মালামাল মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। বুনিয়া সোহেলসহ পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলমান।

